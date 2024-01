Quanti hanno seguito il programma di Capodanno L’anno che verrà, avranno senz’altro notato che, ad un certo punto della serata, è comparsa Beatrice Luzzi. Come mai il suo nome è rimbalzato anche durante il maxi concerto a Crotone?

Beatrice Luzzi ‘compare’ nel programma di Capodanno L’anno che verrà

A Crotone non ci sono solo fan di Amadeus, che tra l’altro lo hanno atteso per ore fuori dall’hotel, ma potrebbero essercene anche di Beatrice Luzzi. Durante il programma di Capodanno L’anno che verrà, infatti, è spuntato il nome della concorrente del Grande Fratello 2023.

Perché Luzzi è tra il pubblico de L’anno che verrà?

Durante la messa in onda del programma di Capodanno L’anno che verrà, i telespettatori più attenti hanno notato che, ad un certo punto, tra la folla è apparso un cartello con su scritto “Luzzi“. Secondo i fan, il riferimento è proprio a Beatrice, che negli ultimi giorni sta nuovamente vivendo attimi delicati nella Casa del GF.

L’anno che verrà: l’altra ipotesi sul caso “Luzzi”

Tralasciando la versione dei fan sulla ‘comparsa’ di Beatrice ne L’anno che verrà, possiamo fare anche un’altra ipotesi. Il maxi concerto di Capodanno è andato in scena a Crotone e in Calabria c’è un paese che si chiama proprio Luzzi. Magari, il cartello serviva proprio per indicare la presenza degli abitanti della cittadina.