Nella Casa del GF la tensione è alle stelle. La prima lite dell’anno ha visto come protagoniste due amiche, Beatrice Luzzi e Fiordaliso. Il motivo è banale, quindi viene da pensare che nasconda altro.

L’1 gennaio 2024, al GF c’è stata la prima lite del nuovo anno. Al centro della scena, Beatrice Luzzi e Fiordaliso, che sono sempre state buone amiche. Durante la colazione, l’attrice non ha apprezzato il fatto che la cantante abbia interrotto il discorso che stava facendo Marco Maddaloni.

“Oh ma state calme eh. Ti stava dicendo una cosa carina… che quindi lei è stata a letto con loro“, ha esordito Beatrice. Fiordaliso, visibilmente stranita, ha replicato:

“Ma era una battuta la mia. State calme a me non lo dici. Se ti devi girare già la mattina così guarda che sono storta anche io. La mia era una battuta, state calme de che? Stiamo scherzando qui o che cosa Non si può più parlare”.