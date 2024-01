Grande successo per il Capodanno di Amadeus a Crotone. Il programma L’anno che verrà di Rai1 ha doppiato gli ascolti di Capodanno in Musica di Canale 5. Il conduttore è stato anche acclamato dalla folla fuori dall’hotel e il figlio Jose ha ripreso tutto.

Crotone, Amadeus acclamato fuori dall’hotel

Come vuole la tradizione, Amadeus ha condotto L’anno che verrà su Rai1. Quest’anno la serata di Capodanno è andata in scena da Crotone e il presentatore è arrivato in Calabria in compagnia della moglie Giovanna Civitillo e del figlio Jose. E’ stato proprio quest’ultimo a riprendere al folla che ha atteso il papà fuori dall’hotel.

Amadeus star di Crotone: il figlio Jose riprende tutto

Oltre ad aver doppiato gli ascolti di Capodanno in musica, condotto da Federica Panicucci su Canale 5, Amadeus è stato la star di Crotone. Dopo lo show, finito a tarda notte, il conduttore è tornato in albergo e ha trovato la folla ad acclamarlo. Stessa scena al mattino, quando Ama ha lasciato l’hotel per tornare a Milano. A riprendere la scena è stato il figlio Jose.

Amadeus verso Sanremo 2024: il Festival sta per entrare nel vivo

Prima di lasciare Crotone per tornare a Milano con la moglie Giovanna e il figlio Jose, Amadeus si è intrattenuto con la folla. Ha posato per qualche selfie e poi è fuggito via. Adesso per lui inizia un mese di fuoco, quello di preparazione per il Festival di Sanremo 2024.