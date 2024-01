Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi hanno commesso uno scivolone che ha fatto infuriare i fan del GF. I due concorrenti non hanno gradito molto il pranzo preparato da Beatrice Luzzi.

GF, Beatrice prepara il pranzo: il gesto di Anita e Garibaldi

Al GF è scoppiata una nuova polemica e al centro della scena c’è ancora una volta un brutto gesto nei riguardi di Beatrice Luzzi. La concorrente ha preparato il pranzo per tutti i suoi compagni d’avventura, ma Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi non hanno reagito nel migliore dei modi.

GF: cosa hanno combinato Anita e Garibaldi?

Quando Anita e Garibaldi hanno scoperto che il pranzo era stato preparato da Beatrice hanno deciso di non sedersi a tavola. Pertanto, non hanno mangiato con tutti gli altri concorrenti del GF, ma in un secondo momento. Dopo il pasto, Rosy Chin ha raggiunto i due amici in giardino e Giuseppe ha esclamato: “Ormai hanno preso il controllo della spesa e della cucina“. La chef ha replicato: “Cucino io, ok? Mi piacerebbe che ci sedessimo a tavola insieme”.

GF: i fan condannano il gesto di Anita e Garibaldi contro Beatrice

Il gesto di Anita e Garibaldi contro Beatrice ha fatto infuriare i fan del GF. Su Twitter fioccano commenti che suonano così: “Loro vogliono che la cena la fa Rosy perché se la fa Bea non mangiano! Che schifo che fanno”, oppure “Basta, è ora che queste persone vengano riprese”.