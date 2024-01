GF: Rosy Chin censurata mentre parla della sua “uscita”

Rosy Chin è stata censurata dal GF mentre stava parlando della sua “uscita“. La chef cinese si è resa conto che, durante le dirette, i contenuti che la riguardano sono sempre meno, quindi pensa ad un copione già scritto.

Al GF c’è stata una scena strana, che ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori. Protagonista del momento Rosy Chin che, durante una chiacchierata con Marco Maddaloni, è stata censurata dagli autori. Il motivo? La chef cinese stava parlando della sua “uscita“.

Chiacchierando con Maddaloni, Rosy Chin ha ammesso:

“Io sto notando una cosa nell’ultimo periodo, Marco. È come se mi mandassero le clip a scaglioni. Ho dei dubbi… Cioè, è come se non avessero materiale su di me. E quindi magari sanno già che tra poco uscirò. È normale che venga il dubbio, no? Perché non sto facendo dinamiche particolari e magari hanno già previsto la mia uscita”.