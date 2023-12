Nuova polemica al GF, questa volta nei confronti di Rosy Chin. La chef cinese ha preparato la lasagna per i suoi compagni d’avventura e la polemica è esplosa in un lampo. I telespettatori sono indignati per la distruzione di una delle ricette della tradizione culinaria italiana.

GF: Rosy Chin prepara la lasagna e scoppia la polemica

Fin dai primissimi giorni al GF, Rosy Chin ha vestito i panni di cuoca del reality. Un po’ perché è questo il suo mestiere nella vita reale e un po’ per sentirsi importante, la gieffina ha accettato volentieri di cucinare per 20 persone. A giorni alterni entra in modalità vittima, ma questa è un’atra questione. Nelle ultime ore, Rosy è finita nella polemica a causa della preparazione della lasagna.

Rosy Chin: ecco come ha preparato la lasagna

La lasagna è uno dei piatti cardine della tradizione culinaria italiana, motivo per cui merita rispetto. Questo, in sostanza, è il pensiero dei fan del GF. Rosy Chin l’ha preparata a modo suo, ‘ammazzando’ anche il ragù. La ciliegina sulla torta? L’aggiunta del formaggio pecorino, che nella ricetta originale è assolutamente bandito.

GF: le critiche a Rosy Chin per la lasagna

I fan del GF, dopo aver assistito alla preparazione della lasagna, sono insorti. Su Twitter fioccano commenti che suonano così: “Quando mai si grattugia del pecorino e chissà cosa altro nel sugo e si lascia cuocere… Questa non è tradizione italiana né tantomeno cinese”, oppure “Dai, spostatela dai fornelli per carità”, o ancora “Io da bolognese mi sto sentendo male”.