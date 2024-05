Urso: Con Stellantis confronto continuo per 1 milione di auto in Italia

Modena, 2 mag. (askanews) – Con Stellantis, che al momento “è l’unica casa automobilistica che produce auto” in Italia, “c’è un confronto continuativo”. Quindi “mi auguro che il confronto giunga a delineare appieno un piano di sviluppo che nel tempo possa portare a realizzare in Italia almeno 1 milione di veicoli con il marchio Stellantis”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del convegno inaugurale del Motor Valley Fest a Modena.

Oltre a questo, ha aggiunto Urso “mi auguro che altre case automobilistiche possano realizzare i loro investimenti e quindi produrre altre auto nel nostro Paese, sia per il mercato interno che è molto appetibile, sia e soprattutto per le esportazioni. Essendo un’auto ‘made in Italy’ è comunque considerata nel mondo dei consumatori come l’auto di eccellenza”.