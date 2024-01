Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria sostituisce Ilary Blasi?

La macchina organizzativa dell’Isola dei Famosi è in moto e, secondo un’indiscrezione dell’ultima, Vladimir Luxuria potrebbe sostituire Ilary Blasi. La scorsa edizione era stata la stessa conduttrice del reality honduregno a lanciare una frecciatina alla sua opinionista.

Lo scorso anno, L’Isola dei Famosi ha visto Ilary Blasi come conduttrice e Vladimir Luxuria nei panni di opinionista. Nella nuova edizione, l’ex signora Totti potrebbe restare a casa, mentre l’attivista potrebbe ottenere una promozione e prendere in mano le redini del programma.

A lanciare l’indiscrezione sulla sostituzione di Ilary Blasi con Vladimir Luxuria è stato Dagospia. Secondo il portale di Roberto D’Agostino, la vecchia opinionista potrebbe salire di grado e condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. E’ davvero possibile uno scenario di questo tipo? Se dovessimo basarci sulla battutina dell’ex signora Totti dello scorso anno, la risposta sarebbe affermativa.

La passata edizione del reality honduregno, Ilary Blasi aveva presentato così la sua opinionista:

Il riferimento, ovviamente, era ad Alfonso Signorini che, da suo opinionista al GF Vip, era passato ad assumere il ruolo di conduttore. Vladimir Luxuria, raggiunta da Fanpage.it, ha così commentato l’indiscrezione sulla sua sostituzione di Ilary:

“Io alla conduzione dell’Isola? Non c’è nulla di vero e anzi, sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi. Non lo dico per scaramanzia, sai quelle cose per le quali uno non dice ‘in attesa di’. Davvero non c’è stata alcuna proposta“.