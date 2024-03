L’Ufficio scolastico regionale della Lombardia ha riscontrato irregolarità nella decisione della scuola di Pioltello. La scelta di chiudere per il Ramadan risulta “irregolare”.

Scuola a Pioltello, ufficio scolastico: ‘Irregolare la chiusura per Ramadan’

L’Ufficio scolastico regionale della Lombardia ha riscontrato delle “irregolarità” nella delibera con cui il Consiglio d’Istituto dell’Istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello ha deciso di chiudere la scuola nella giornata della festa di fine Ramadan, il 10 aprile. Per questo è stato chiesto al preside di “valutare la disapplicazione della delibera e la possibilità dell’annullamento“.

Scuola chiusa per il Ramadan: “Valutare la disapplicazione della delibera”

“Sulla base delle risultanze dell’accertamento ispettivo disposto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, sono state evidenziate talune irregolarità della delibera assunta dal consiglio d’istituto” spiega una nota. Per questo il direttore generale dell’ufficio ha chiesto al dirigente scolastico di “valutare la disapplicazione della delibera e la possibilità dell’annullamento in autotutela da parte dello stesso consiglio d’istituto, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia“.