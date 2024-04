Belve, fuorionda di Matteo Salvini su Fedez: la replica di Federico Lucia non si fa attendere.

Martedì 2 aprile 2024 è andata in onda la prima puntata di Belve. Tra gli ospiti c’è stato Matteo Salvini, che ha regalato ai telespettatori un fuorionda esilarante su Fedez. La replica del rapper non si è fatta attendere.

La prima puntata della nuova stagione di Belve, in onda il 2 aprile 2024, ha visto come ospiti Loredana Bertè, Carla Bruni e Matteo Salvini. Quest’ultimo ha regalato un fuorionda esilarante su Fedez. Il video del momento è diventato virale e la replica di Federico Lucia non si è fatta attendere.

Belve: cosa ha detto Matteo Salvini su Fedez?

Dopo l’intervista a Belve, Matteo si è intrattenuto qualche minuto con la conduttrice Francesca Fagnani. Salvini, sapendo che la padrona di casa ha ospitato nel suo salottino anche Fedez, non è riuscito a tenere a bada la sua curiosità. Il vice premier ha chiesto:

“Hai fatto Fedez vero? Com’è andata con lui? Era inc**zoso? Perché mi hanno detto che…”.

La replica di Fedez a Matteo Salvini

Il fuorionda di Matteo Salvini su Fedez è diventato virale, tanto che è arrivato all’attenzione dello stesso rapper. Federico Lucia, mentre si sta godendo la prima vacanza da papà single in America, ha condiviso la clip del vice premier a Belve e ha esclamato: “Ma che ti hanno detto?“.