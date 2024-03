Dopo una prima anticipazione è arrivata la conferma: Fedez sarà nel programma di Francesca Fagnani “Belve“, in onda su Rai2, martedì 9 aprile 2024 in prima serata; nell’intervista sarebbero emersi molti dettagli sulla sua vita privata.

Fedez in lacrime a Belve: ecco cosa è successo

Come riportato dall’Adnkronos apprendiamo che, a differenza di quanto si era vociferato nelle ultime settimane, non ci sarebbe stato nessun impedimento di natura legale da parte della Ferragni.

«A noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo».