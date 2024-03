Fedez ha filmato il camerino di Francesca Fagnani, confermando la sua presenza a Belve. Il rapper probabilmente sarà ospite della seconda puntata.

Fedez ha filmato il camerino di Francesca Fagnani a Belve

La nuova stagione di Belve sta per partire. La prima puntata andrà in onda martedì 2 aprile 2024. Nella seconda puntata, che andrà in onda il 9 aprile, uno degli ospiti dovrebbe essere Fedez. Il rapper ha condiviso una storia davanti al camerino della conduttrice televisiva, confermando le indiscrezioni.

Il rapper si è mostrato mentre scherza davanti alla porta del camerino di Francesca Fagnani, prima di riprendere quella di Pierluigi Diaco, presentatore di BellaMà. “Finalmente sono qui vado a trovare il mio amico Pierluigi Diaco” ha dichiarato ridendo. La sua presenza non può che essere associata a Belve. Francesca Fagnani ha parlato dell’intervista smentendo la notizia riguardante una presunta diffida da parte di Chiara Ferragni nei confronti dell’ex.

Belve: gli ospiti della prima e della seconda puntata

Belve ripartirà il 2 aprile, con le interviste a Loredana Bertè, Matteo Salvini, Carla Bruni e Paola Turci. TvBlog ha fornito nuove anticipazioni riguardo la seconda puntata del programma, del 9 aprile. Oltre a Fedez dovrebbero andare in onda le interviste ad Alessandro Borghi, protagoniste di Supersex su Netflix, Francesca Cipriani e Raiz, cantautore napoletano e attore di Mare Fuori.