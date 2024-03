Nel bel mezzo della separazione da Chiara Ferragni, Fedez ha deciso di farsi un regalo da urlo. Il rapper ha acquistato una Ferrari Roma che ha un prezzo folle.

Fedez si regala una Ferrari Roma: il prezzo

Fedez non ha mai nascosto la sua grande passione per le auto, quindi non stupisce che abbia deciso di farsi un regalino a quattro ruote. A sorprendere, ad essere sinceri, è il momento in cui arriva il gioiellino, ossia nel bel mezzo della separazione da Chiara Ferragni. Fedez ha scelto una Ferrari Roma, che neanche a dirlo ha un prezzo folle.

Quanto costa la Ferrari Roma di Fedez?

A mostrare il nuovo acquisto è lo stesso Fedez, che ha condiviso sui social il momento della consegna della Ferrari Roma. Il rapper è accompagnato dal padre Franco e ci ha tenuto a sottolineare che questo modello di auto è il primo consegnato in Italia. Federico ha dichiarato:

“Il Franco era qui da due ore. (…) E’ la prima Ferrari Roma consegnata in Italia. Questa ha il tettuccio in tela, non la facevano da sessant’anni. Che eleganza, possiamo dirlo?”.

Scherzando con il padre, Fedez ha ammesso che sarà Franco a guidarla con più assiduità.

Il prezzo della Ferrari Roma

La Ferrari Roma di Fedez è il primo modello consegnato in Italia. Vanta un motore V8 biturbo da 620 CV e il prezzo si aggira attorno ai 250mila euro. Una cifra che i comuni mortali non riescono ad accumulare neanche in una vita.