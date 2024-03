Fedez ha cambiato ancora casa: la dimora lo vedrà ripartire da zero dopo l'addio a Chiara Ferragni.

Fedez ha cambiato ancora una volta casa, ma questa dovrebbe essere definitiva. La dimora gli servirà per costruire un nuovo capitolo della sua vita, che lo vedrà ripartire da zero dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni.

Fedez ha cambiato ancora casa: nuova vita post Ferragni

Tramite il suo profilo Instagram, Fedez ha annunciato l’ennesimo trasloco. Insieme al papà Franco, proprio mentre Chiara Ferragni è in vacanza con i piccoli Leone e Vittoria, il rapper ha tolto tutte le sue cose dal mega attico di City Life. La nuova casa, mostrata sui social, lo vedrà iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Dove si trova la nuova casa di Fedez?

Intervistato dal settimanale Oggi, Fedez ha dichiarato:

“Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria. Sono loro il carburante del mio benessere e il mio senso di vita. Ameranno, sono certo, la loro nuova dimora”.

Non sappiamo dove si trovi la nuova casa di Fedez, ma immaginiamo che, per questioni logistiche, non sia troppo distante dall’attico di City Life.

Fedez: nuova casa, nuova vita

Per il momento, Fedez vive da solo nella nuova casa. Il rapper ha mostrato una sola stanza, il salone, con un immenso divano al centro e ampie vetrate al posto delle finestre. Ovviamente, la dimora è ancora da sistemare e gli scatoloni del trasloco sono sparsi un po’ ovunque.