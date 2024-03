La crisi coniugale tra Chiara Ferragni e Fedez sembra essere giunta a un momento di estrema tensione, con segnali inequivocabili di un possibile punto di rottura. Si è innescata una vera e propria battaglia legale, contrassegnata da reciproche diffide e documenti ufficiali.

Pubblicate foto dei figli

Come indicato dal legale dei Ferragnez la ricezione di diffide suggerisce un’escalation delle tensioni. Questo è stato evidenziato nel caso delle immagini dei figli di Chiara Ferragni e Fedez, ora con i volti nascosti o non riconoscibili. Gian Ettore Gassani, presidente nazionale dell’Associazione avvocati matrimonialisti Italiani, ha precisato che tale questione riguarda non solo la coppia di influencer e rapper, ma anche numerose famiglie italiane che non si trovano in una situazione di separazione. Secondo la legge, per pubblicare foto dei figli minori è necessario ottenere il consenso di entrambi i genitori.

Foto pubblicate, possibile risarcimento danni in futuro

Come spiega l’avvocato, un domani i figli di Ferragni e Fedez potrebbero richiedere un risarcimento danni a entrambi i genitori, e inoltre, il giudice potrebbe ordinare la rimozione delle foto già pubblicate. Secondo il legale ci sono disposizioni chiare nell’articolo 10 del codice civile e nella legge 196/2003, aggiornata al 2023, che prevedono possibili sanzioni fino a tre anni di reclusione.