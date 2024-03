"I Ferragnez potrebbero essere al centro di una battaglia legale, questo spiegherebbe perché non inquadrano più i figli in volto" spiega l'avvocato Antonio Scarnera

Riuniti per il compleanno del figlio Leone, i Ferragnez scattano alcune foto della festa, ma i bambini non vengono mai inquadrati in volto. In molti credono che la scelta non sia casuale, ma frutto di obblighi legali.

I figli minori durante una separazione

L’avvocato Antonio Scarnera, esperto in cause di divorzio, fornisce una sua interpretazione in merito alle nuove scelte dei Ferragnez sulla privacy dei figli. “I Ferragnez potrebbero essere al centro di una battaglia legale, questo spiegherebbe perché non inquadrano più i figli in volto. Quando due genitori sono separati o divorziati non possono pubblicare le foto dei figli senza autorizzazione dell’ex coniuge.” Una spiegazione che sembra assolutamente plausibile.

Cosa succede in caso di violazioni

Il sito Altalex riporta le regole da seguire in tema di foto ai minori quando i genitori sono separati. “Nel caso in cui i genitori siano separati o divorziati, prima di condividere uno scatto che ritrae il bambino, occorre munirsi dell’assenso dell’altro. Infatti, la diffusione dell’immagine non è un atto di ordinaria amministrazione, che può essere compiuto senza confrontarsi con l’altro genitore ma, al contrario, postula il comune accordo.”

Nel caso di violazioni, per la legge “il giudice può ordinare la cancellazione delle immagini pubblicate senza consenso, imporre al genitore di non pubblicare altre immagini (la cosiddetta inibitoria), condannare il genitore al risarcimento del danno anche con riferimento ai vecchi post e prevedere una ‘sanzione’ per ogni successiva pubblicazione avvenuta senza consenso.”