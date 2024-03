Emma Marrone e Tedua sono stati nuovamente beccati insieme. Il video del momento è diventato virale e i fan, in massa, fanno il tifo per loro. E’ cambiato qualcosa dal Festival di Sanremo ad oggi?

Emma e Tedua pizzicati ancora insieme: sono una coppia?

Nelle ultime ore, sui social circola un video che ritrae insieme Emma Marrone e Tedua. Il filmato è recente, dettaglio che indica il proseguimento del loro rapporto dopo il Festival di Sanremo. Possibile che si stiano frequentando oltre l’amicizia?

Emma Marrone e Tedua: perché si sono incontrati?

Emma Marrone e Tedua sono stati pizzicati insieme alla presentazione del secondo album di Tony Effe, il trapper ex Dark Polo Gang che da qualche anno ha iniziato una carriera da solista. Pertanto, non si tratta di un appuntamento romantico. Non a caso, nel filmato diventato virale sui social non c’è alcuno slancio passionale tra i due. I fan fanno il tifo per loro, ma per il momento non sembra esserci altro che una bella amicizia. “Secondo me qualcosa in fondo c’è”, oppure “Che bellissima coppia sarebbero?”: questi i commenti in voga sui social.

Cosa ha detto Emma Marrone su Tedua?

Intervistata da Fanpage, Emma Marrone ha così parlato del gossip su Tedua: