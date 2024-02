Sanremo, Emma e Tedua beccati in atteggiamenti intimi ad una festa: flirt in ...

Finito il Festival di Sanremo 2024, Emma e Tedua sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi durante una festa. I social sono invasi di filmati che ritraggono i due artisti l’uno accanto all’altro e c’è già chi parla di flirt in corso.

Sanremo, Emma e Tedua beccati insieme: flirt in corso?

Mentre Emma Marrone ha partecipato al Festival di Sanremo 2024 come Big in gara, Tedua è stato ospite della nave Costa durante tutta la settimana della kermesse. Al termine dell’ultima serata, i due artisti sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi durante una serata in discoteca. Possibile che ci sia un flirt in corso?

Sanremo: Emma e Tedua in atteggiamenti intimi

Nei filmati che circolano sui social, Emma e Tedua sono molto vicini, ma non viene immortalato nessun bacio o slancio passionale. Eppure, i fan non hanno alcun dubbio: il Festival di Sanremo è stato galeotto e il flirt è scattato dopo che la Marrone ha candidamente ammesso di aver fatto “pensieri impuri” sul collega.

Emma e Tedua ma diteci di più, io mi sarei sentita di troppo pic.twitter.com/wNmUOx6FcA — 𝓥𝓪𝓷𝓮𝓼𝓼𝓪 🌻 (@vane___96) February 11, 2024

Cosa ha detto Emma su Tedua?

Intervistata da Fapage, Emma ha rivelato:

“L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è Tedua. Perché l’ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri nel senso che ho detto: ‘Mamma mia, che bono’”.

Al momento, è bene sottolinearlo, la Marrone e il collega non hanno commentato il gossip.