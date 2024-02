Sanremo 2024: il caos del televoto

Nuova polemica, legata al funzionamento del televoto. Codacons pronta a intervenire per annullare la classifica

La conclusione del Festival di Sanremo 2024 è stata accompagnata da un’ombra di polemica, legata al funzionamento del televoto. Amadeus ha reso noto durante la diretta che si sono verificati problemi dovuti a una quantità di televoti senza precedenti, creando disagio per molti spettatori che non riuscivano a esprimere il proprio voto.

Problemi tecnici e segnalazioni del pubblico

Artisti come Ghali, Annalisa e Geolier hanno utilizzato i social media per informare i loro fan della difficoltà nel votare e li hanno esortati a continuare fino alla ricezione del messaggio di conferma. Il Codacons, da sempre critico nei confronti del televoto, ha iniziato a raccogliere segnalazioni da parte dei telespettatori che hanno speso denaro per votare durante il festival.

Possibile annullamento della classifica

L’associazione dei consumatori ha espresso preoccupazione per possibili anomalie nella raccolta dei voti, che potrebbero alterare l’esito della gara e influenzare la classifica finale del festival. Se confermati, tali disservizi potrebbero portare il Codacons a richiedere l’annullamento dell’intera classifica finale di Sanremo 2024 alle autorità competenti. Il Codacons ha invitato la Rai a considerare l’opportunità di abbandonare definitivamente il sistema del televoto, definendolo antidemocratico e soggetto a problemi. Tuttavia, la Rai ha rassicurato sul regolare svolgimento della raccolta dei voti, attribuendo eventuali ritardi nella conferma dei voti alla priorità data dalla Telecom all’acquisizione dei voti stessi.