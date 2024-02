Dopo la sua esibizione, Maninni si è lasciato andare ai ringraziamenti: ha inizato da Amadeus per poi spendere due parole anche per il suo direttore di orchestra Enrico Brun: “Ti volevo ringraziare per quest’opportunità enorme, volevo ringraziare l’orchestra, il mio maestro Enrico Brun“. Poi il cantante ha dedicato la sua esibizione a due persone speciali.

Sanremo: la dedica di Maninni

“Volevo dedicare questa esibizione a mio nonno che non c’è più, e a una persona che avrebbe voluto calcare anche lui questo palco che è Mike Bird, che ci ha lasciato un po’ di tempo fa” ha detto sul palco dell’Ariston Maninni. Mike Bird, a cui si riferisce il cantante, è il nome d’arte di Michele Merlo, il cantante con cui ha condiviso Amici 16, scomparso lo scorso 7 giugno 2021.

La scomparsa di Michele Merlo

Michele Merlo era stato ricoverato nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2021 per un grave malessere, rivelatosi una leucemia fulminante che ha provocato una emorragia cerebrale e lo ha condotto in terapia intensiva presso l’ospedale di Bologna, dove è morto pochi giorni dopo.

