Botta e risposta infuocato sui social tra Emma Marrone e Naike Rivelli. A scatenare lo scambio di battute è stata una pelliccia. La cantante, pronta per l’avventura a Sanremo 2024 con la canzone Apnea, ha risposto per le rime.

Emma Marrone e Naike Rivelli: botta e risposta infuocato

Emma Marrone è pronta per partecipare al Festival di Sanremo 2024 con il brano Apnea. Per annunciare l’uscita del singolo, la cantante ha utilizzato uno scatto particolare, che la ritrae con indosso una grande pelliccia celeste. A didascalia, l’artista ha scritto: “Una settimana a Sanremo, una settimana ad APNEA. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme a voi e voglio promettervi una cosa: ci divertiremo da pazzi. Presave del brano e preorder dell’unica edizione di SOUVENIR che include APNEA disponibili al link in bio e nelle storie. -7 ad APNEA“. In tutto ciò, ad aver attirato l’attenzione di Naike Rivelli è stato il capospalla.

Naike Rivelli scivola sulla pelliccia di Emma Marrone

Tra i commenti al post di Emma spunta quello di Naike. La Rivelli ha scritto:

“Ma è fatto di animali questa roba addosso a questa?”.

Naike, ad essere onesti, è stata poco educata. Etichettare Emma con “questa” è irrispettoso e anche senza senso.

Emma Marrone 1 – Naike Rivelli 0

Emma non ha incassato in silenzio. Pur avendo replicato con educazione, la Marrone ha asfaltato Naike. La cantante ha esclamato:

“Questa si chiama Emma, piacere di conoscerti… la pelliccia è ovviamente e visibilmente finta… amo molto gli animali …e li rispetto… un bacino tesoro“.