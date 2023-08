Naike Rivelli ha confidato ai fan i suoi problemi legati alla menopausa. La figlia di Ornella Muti ha iniziato ad avere disturbi più o meno intensi cinque anni fa e, ad oggi, non ha ancora trovato una cura efficace.

Naike Rivelli in crisi per la menopausa

Tramite il suo profilo Instagram, Naike Rivelli si è sfogata con i fan su un tema ancora oggi poco trattato: la menopausa. La figlia di Ornella Muti, 48 candeline all’attivo, ha iniziato ad avere problemi 5 anni fa e ha fatto tantissime visite per trovare la cura giusta. Ad oggi, non è ancora riuscita a trovare un rimedio efficace. Le caldane non la lasciano in pace neanche di notte.

Lo sfogo di Naike Rivelli

Naike ha dichiarato:

“Dopo aver visto tanti dottori, ginecologi e endocrinologhi, dopo 5 anni di menopausa intensa, nessuno mi ha saputo dire qualcosa sulle caldane. Giorno e notte. La notte un incubo, faccio saune finlandesi e perso peso”.

La Rivelli ha incontrato diversi medici e tentato altrettante cure, ma non è cambiato nulla. Ha ancora le caldane e la notte vive un vero e proprio incubo.

Menopausa: Naike cerca cure alternative

Naike ha concluso:

“Nessuna cura mi ha aiutato, nessun estrogeno né ormone ha tolto le caldane. Solo il Bedrocan dalla farmacia aiuta a dormire tra una caldana e l’altra. Sto provando ogni tipo di cura naturale ora. Se trovo una soluzione ve la passo subito”.

Ad oggi, la Rivelli non è ancora riuscita a trovare un rimedio contro i sintomi della menopausa. E’ per questo che sta pensando di provare cure alternative, Non a caso, ha chiesto aiuto alle fan che hanno i suoi stessi problemi, promettendo loro di tenerle aggiornate laddove dovesse trovare una soluzione efficace.