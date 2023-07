Inaspettatamente Naike Rivelli ha preso le difese di Barbara d’Urso dopo l’addio improvviso della conduttrice a Mediaset.

Naike Rivelli difende Barbara D’Urso

Alcune settimane fa Barbara d’Urso ha annunciato di esser stata mandata via da Mediaset senza preavviso. Sulla questione è intervenuta Naike Rivelli che, pur non avendo avuto trascorsi felici con la conduttrice, ha dichiarato: “L’abbiamo avuta in ogni casa e in ogni dove, per così tanto tempo che questa sparizione senza permettergli un ’Addio’ a coloro che l’hanno fedelmente seguita per una vita è disumano e molto poco coerente con il successo del suo show che Mediaset tanto decantava”. La figlia di Ornella Muti si è anche scagliata contro i vertici Mediaset per la decisione presa contro la celebre conduttrice, e ha affermato: “Se oggi lo show che aveva più share sostituisce la sua punta di diamante senza neanche permettergli di salutare i milioni di telespettatori che, nel bene o nel male, l’hanno avuta in casa per trent’anni, allora quei tanto osannati programmi di Barbara d’Urso che dicevate andavano benissimo, in realtà, forse, erano in crisi“.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Barbara d’Urso commenterà quanto detto da Naike nei suoi confronti.