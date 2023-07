La storia d’amore tra Barbara D’Urso e Mediaset è finita probabilmente nel peggiore dei modi. A svelare che le parti non si sono lasciate stringendo la mano è stata la sorella dell’ex volto di Pomeriggio Cinque, Daniela.

L’attacco

L’addio della D’Urso a Mediaset dunque si sarebbe confermato con non poche tensioni. A svelare come sono andate le cose è stata Daniela, sorella di Barbara. La decisione si separarsi è stata concordata? Sembra proprio di no. A far capire in maniera inequivocabile quale sia l’umore della conduttrice dopo la rottura con la TV di Berlusconi ci ha pensato sua sorella Daniela. Sui social la donna si è esposta in prima battuta sulla notizia dell’addio, tuonando su Instagram e richiamando l’attenzione dei fan: “Solidarietà, punto. E facciamo rumore ca**o”.

I motivi dell’addio

E dunque quali sono stati i motivi dell’addio della D’Urso a Mediaset? Ignoti, almeno per il momento, con Daniela che sempre dando voce ai social e rispondendo a un fan che chiedeva delucidazioni sulla decisioni ha risposto: “Ancora non sappiamo i motivi”. La sorella dalla presentatrice napoletana ha poi messo svariati ‘like’ di approvazione a commenti in difesa di Barbara.

La nota ufficiale

La separazione tra Barbara D’Urso e il Biscione è avvenuta in via ufficiale il 1° luglio, con una nota pubblicata da Mediaset, che: “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata”.