Carla Bruni al vetriolo sulla sorella Valeria Bruni Tedeschi

Ospite di Belve, Carla Bruni ha fatto delle dichiarazioni inaspettate sulla sorella, la regista Valeria Bruni Tedeschi. A suo dire, la familiare l’ha usata, parlando del suo problema con l’alcool.

Anticipazioni interessanti sulla prima puntata di Belve, in onda il 2 aprile su Rai2 in prima serata. Carla Bruni si è raccontata a cuore aperto, facendo confessioni sul rapporto con il marito Nicolas Sarkozy e la sorella Valeria Bruni Tedeschi. A quest’ultima ha lanciato qualche frecciatina inaspettata.

Carla Bruni, parlando della sorella regista, ha dichiarato:

Sembra che la cantautrice torinese naturalizzata francese non abbia apprezzato alcuni riferimenti a lei che Valeria ha fatto nel film I Villeggianti del 2018. La Bruni ha dichiarato:

Carla ha proseguito parlando proprio della sua dipendenza dall’alcool:

“Certe persone possono bere un bicchierino di vino e basta. Io non ho limite. L’alcool è fatto per le persone che hanno la moderazione, io non ho la moderazione, non è nata con me”.