Belve sta scaldando i motori: il programma condotto da Francesca Fagnani sta per tornare in tv. Vediamo la data d’inizio e la scaletta degli 8 ospiti che la conduttrice è riuscita a convincere.

Belve torna in tv: data d’inizio e ospiti

Francesca Fagnani sta per tornare in tv con il suo programma di successo, Belve. C’è grande attesa per la nuova stagione del salottino, che regala sempre interviste pungenti e mai banali. Come vuole la tradizione, ci saranno due ospiti per ogni puntata, per un totale di cinque appuntamenti e dieci personaggi.

Belve: gli 8 ospiti di Francesca Fagnani

Gli ospiti della nuova stagione di Belve sono dieci, ma per ora ne conosciamo solo 8: Fedez, Matteo Salvini, Loredana Bertè, Carla Bruni, Paola Turci, Alessandro Borghi, Francesca Cipriani e Raiz. Le interviste che destano maggiore curiosità da parte del pubblico sono quelle di Fedez, Alessandro Borghi e Raiz.

Belve: la data d’inizio

La nuova stagione di Belve debutta martedì 2 aprile sul secondo canale della televisione di Stato. Gli altri appuntamenti andranno ad occupare tutto il mese di aprile, fino a martedì 30. Al momento, è bene sottolinearlo, mancano due ospiti all’appello. Chi saranno? Lo scopriremo presto: di certo non deluderanno le aspettative del pubblico.