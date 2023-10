Carla Bruni: "Mi è stato diagnosticato un tumore"

Carla Bruni ha utilizzato i suoi canali social per svelare per la prima volta che avrebbe avuto un tumore e per intimare ai suoi fan di fare prevenzione.

Carla Bruni: il cancro

Carla Bruni ha usato i suoi canali social per intimare i suoi fan a fare prevenzione e per la prima volta ha confessato che 4 anni fa le sarebbe stato diagnosticato un tumore al seno. Fortunatamente la prevenzione avrebbe fatto in modo che la malattia fosse rilevata dai medici prima di diventare troppo aggressiva e questo ha fatto sì che Carla Bruni potesse guarire completamente.

“Ho avuto fortuna: il mio cancro non era ancora aggressivo. Perché questo cancro non era aggressivo? Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo… Infatti ogni anno, nella stessa data, faccio una mammografia”, ha affermato, e ancora: “Se non avessi fatto questa mammografia ogni anno, oggi non avrei più il mio seno sinistro”.

La cantante e moglie di Nicolas Sarkozy finora non aveva svelato dettagli o retroscena sulla sua malattia, e in tanti in queste ore le stanno rivolgendo i loro messaggi di solidarietà e affetto attraverso i social. Fortunatamente tutto si sarebbe risolto positivamente per Carla Bruni che ha personalmente ammesso di essere completamente guarita.