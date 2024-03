Dopo il GF, Anita Olivieri si è ritrovata a fare i conti con gli insulti degli hater. La concorrente, a distanza di qualche ora dalla vittoria di Perla Vatiero, ha annunciato querele a destra e a manca.

Anita Olivieri dopo il GF minaccia querele

Anita Olivieri ha esultato come se non ci fosse un domani per la vittoria di Perla Vatiero al GF. I suoi festeggiamenti sono stati molto criticati sui social e, a quanto pare, alcune persone l’hanno attaccata anche privatamente. Non a caso, l’ex gieffina si è lasciata andare ad uno sfogo, minacciando querele a destra e a manca.

Lo sfogo di Anita Olivieri dopo il GF

Tramite il suo profilo Instagram, Anita ha annunciato che prenderà provvedimenti contro coloro che continueranno ad offenderla. La Olivieri, grazie a Mr Google e ai cari copia/incolla, ha citato una serie di articoli del Codice Penale, sottolineando che è pronta a dare battaglia agli hater. Ha dichiarato:

“Lo dico così siete preparati questa settimana partono le diffide. Se pensate di essere protetti da uno schermo o qualche km di distanza vi sbagliate ahimè”.

Anita Olivieri: cosa non torna nelle sue parole

Nei primi giorni post GF, Anita Olivieri aveva raccontato sui social di essere rimasta molto sorpresa dagli apprezzamenti dei fan. Questo sfogo, pertanto, suona un po’ strano: dove sono finiti quei fan che sosteneva di avere? Possibile che dopo i suoi festeggiamenti per la vittoria di Perla si sia riempita di hater? Ai posteri l’ardua sentenza.