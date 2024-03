Perla Vatiero ha vinto il GF 2023. A sorpresa, l’ex volto di Temptation Island è riuscita a battere Beatrice Luzzi al televoto finale. Come ha reagito Anita Olivieri? Il video dei suoi festeggiamenti fa discutere.

GF: la reazione di Anita alla vittoria di Perla

Il GF 2023 è stato vinto da Perla Vatiero, che ha battuto Beatrice Luzzi al televoto finale. In pochi si aspettavano la vittoria dell’ex volto di Temptation Island, ma questa è la realtà dei fatti. A festeggiare il suo trionfo in studio Anita Olivieri, acerrima nemica della Regina di Cuori.

GF: la reazione esagerata di Anita alla vittoria di Perla

Appena Perla è stata eletta vincitrice del GF, Anita è esplosa. Ha registrato una serie di Instagram Stories in cui ha mostrato tutta la sua gioia. La Olivieri ha sottolineato: “Abbiamo vinto“. Ovviamente, è eccitata come non mai per la sconfitta di Beatrice.

Ai fan del GF non piace la reazione di Anita

La reazione di Anita alla vittoria di Perla non è piaciuta ai fan. La Olivieri, infatti, non ha dimostrato di essere contenta per il trionfo della Vatiero, quanto per la sconfitta di Beatrice. Al posto della presunta amica avrebbe potuto esserci anche Simona Tagli, la gieffina avrebbe esultato allo stesso modo. Sui social, non a caso, fioccano critiche: “Non ha vinto il branco, ha vinto Perla“, o ancora “Ma Anita sta festeggiando la sua amica Perla o la sconfitta di Beatrice?“.