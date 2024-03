GF, come ha reagito Anita Olivieri alle critiche? "E' sotto shock" e non si aspettava di essere tanto odiata.

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Anita Olivieri è stata eliminata. La ragazza è tornata alla vita reale dopo 6 mesi di reclusione e ha dovuto fare i conti con una marea di critiche. Come ha reagito? Pare che sia “sotto shock“.

GF: come ha reagito Anita Olivieri alle critiche?

Tornata alla vita reale da una manciata di giorni, Anita Olivieri ha scoperto cosa pensano di lei i fan del GF. La concorrente, che è rimasta nella casa più spiata d’Italia per ben 6 mesi, pensava di essere molto amata ed è rimasta scioccata dalle infinite critiche piovute sul suo conto sui social.

L’indiscrezione su Anita Olivieri dopo il GF

Stando a quanto sostiene Alessandro Rosica, conosciuto come Investigatore Social, Anita è scioccata dalle critiche ricevute durante la sua avventura al GF. L’influencer ha scritto:

“Anita sarebbe sotto shock per la montagna di me**a ricevuta in questi mesi, soprattutto ora. È stata presa in giro da Alfonso. Dato che le ha sempre fatto credere di essere amata. Purtroppo è questa la realtà Anita. Chi semina me**a non può di ricevere in cambio diamanti”.

GF: i social esultano all’unanimità per la sua eliminazione

Tralasciando la reazione di Anita alle critiche social, c’è un dato da sottolineare: è raro che un concorrente del GF non venga difeso da nessuno se non da familiari e amici. Perfino Massimiliano Varrese ha ricevuto meno insulti della Olivieri. Sui social la sua eliminazione è stata festeggiata all’unanimità, anche con commenti irripetibili e too much.