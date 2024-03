Dopo sei mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello, Anita Olivieri ha perso al televoto ed è stata l’eliminata della puntata di lunedì 18 marzo.

La ragazza romana è stata la prima concorrente eliminata durante la diretta di ieri sera, perdendo al televoto contro Simona Tagli, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Di seguito le percentuali del televoto:

Greta 31%

Sergio 25%

Simona 24%

Anita 20%

Varcata la porta rossa l’ex concorrente ha dichiarato:

«Il mio percorso è stato pieno, penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Non so, ma non mi viene in mente altro che avrei potuto fare. Quindi, penso di aver dato tutta me stessa ed essere arrivata molto più lontano di dove mi sarei mai immaginata. Sono felice, sono andata oltre i miei limiti e oltre tutto. Per me questa è la mia più grande vittoria e per questo vi dico che sono davvero felice di com’è andata».