Lunedì 11 marzo è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Un appuntamento ricco di colpi di scena, che ha visto l’elezione del secondo finalista. Chi è uscito ieri sera?

Grande Fratello: chi è uscito l’11 marzo?

La puntata dell’11 marzo 2024 del Grande Fratello non ha visto eliminazioni. Il televoto, infatti, non prevedeva l’uscita di un concorrente ma l’elezione del secondo finalista. A contendersi il pass per l’ultimissima puntata del GF c’erano: Rosy Chin, Anita Olivieri, Letizia Petris e Paolo Massella.

Grande Fratello: chi è il secondo finalista?

La prima finalista del Grande Fratello, eletta qualche settimana fa, è stata Beatrice Luzzi. Nella puntata dell’11 marzo 2024 è stata la volta di Rosy Chin. La concorrente è arrivata in studio insieme a Letizia Petris ed è stata eletta vincitrice dal marito Paolo, in collegamento da casa.

Grande Fratello: le percentuali del televoto dell’11 marzo

Le percentuali del televoto del Grande Fratello dell’11 marzo sono state schiaccianti. Rosy Chin ha vinto il 53% delle preferenze. Gli altri concorrenti, tranne Letizia con il 32%, hanno ottenuto pochi voti: Anita Olivieri il 10% e Paolo Masella il 2%.