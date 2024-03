GF, Rosy Chin fa una confessione bollente: il video è virale

GF, Rosy Chin fa una confessione bollente: la regia non stacca in tempo

GF, Rosy Chin fa una confessione vietata ai minori: la regia non stacca in tempo e il video è virale.

Tra i fan del GF è diventato virale un video che vede come protagonista Rosy Chin. La chef cinese ha fatto una confessione bollente e la regia non è riuscita a staccare l’inquadratura in tempo.

Fin dai primissimi giorni al GF, Rosy Chin non ha mai nascosto di essere una persona molto carnale. Nelle ultime ore, la concorrente ha fatto una confessione bollente che è diventata virale in un lampo. Non sono state tanto le sue parole a divertire i fan, ma il tempismo della regia.

GF: la regia passa da Beatrice a Rosy Chin

La regia stava inquadrando Beatrice Luzzi e Simona Tagli che si stavano truccando. Ad un certo punto, l’ex showgirl chiede all’attrice: “Hai bisogno di un temperino Bea?“. Lo staff del GF, proprio sul finire di questa domanda, ha staccato l’inquadratura sulle due spostandosi su Rosy Chin, seduta in piscina con i suoi compagni.

GF: cosa ha detto Rosy Chin?

I telespettatori del GF si sono ritrovati in un lampo dalla domanda “Hai bisogno di un temperino Bea?” alla confessione di Rosy Chin:

“Ho bisogno di sco*are. Per me è vitale e mantengo la mia energia molto attiva”.

Insomma, dal temperino ai bisogni carnali è un attimo. I complimenti vanno alla regia del GF: un tempismo incredibile.