Il GF si avvia verso la conclusione e alcuni rapporti sembrano essere tornati all’inizio. Stiamo parlando di quello tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Il bidello ha svelato cosa gli ha detto l’ex fiamma senza microfono.

Parlando con Letizia Petris, Giuseppe Garibaldi ha svelato cosa gli ha detto Beatrice Luzzi senza microfono. Molto probabilmente, questa chiacchierata è andata in scena di notte, quando la diretta del GF si interrompe. Il bidello calabrese, che nell’ultimo mese si è riavvicinato molto all’attrice, ha ammesso di essere ancora preso da lei.

Garibaldi ha raccontato:

“Per il mio compleanno mi ha scritto che la nostra è stata una magia incancellabile. Lei mi piace, è una bella donna dentro e fuori. Alla fine ha quegli spigoli che conosciamo… Poi quando sono stato male la prima volta l’ho pensata molto. Pensavo ‘lei comunque mi penserà, pensa a come posso stare adesso’. A prescindere da tutto pensavo a lei ed ero sicuro che si stesse preoccupando. Poi la seconda volta che sono rientrato abbiamo parlato un po’ senza microfono. Mi stavo cambiando, lei era vicino, è venuta accanto a me e mi ha detto ‘mi prenderò più cura di te’ e tante belle cose. Io le ho risposto ‘fallo e non ti fare troppi problemi, non pensare al resto, non ti creare troppi problemi, è l’ultimo mese, non ci siamo parlati per del tempo’. Il problema nostro è che pensavamo sempre al passato. Non riuscivamo ad affrontare tutto e andare avanti”.