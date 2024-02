GF, come sta Giuseppe Garibaldi? Le sue condizioni di salute sono buone: ecco quando torna in Casa.

Sono stati giorni di grande apprensione al GF. Giuseppe Garibaldi si è sentito male ed è stato trasportato in ospedale. Come sta il bidello calabrese? Le sue condizioni di salute sono buone e dovrebbe rientrare presto in Casa.

GF: come sta Giuseppe Garibaldi?

Qualche giorno fa, Giuseppe Garibaldi ha avuto un malore nella casa del GF. La regia non ha fatto in tempo a censurare la scena e i telespettatori hanno assistito a tutto, perfino all’arrivo dell’ambulanza. Il bidello calabrese è stato subito portato in ospedale e ricoverato per accertamenti. Ad oggi, sembra che sia in buone condizioni.

Cosa ha avuto Giuseppe Garibaldi?

Stando a quanto si apprende da alcune voci di corridoio, Giuseppe Garibaldi ha avuto un malore perché ha trascorso una giornata intera senza mangiare. A peggiorare la situazione è stato il duro allenamento sportivo a cui si è comunque sottoposto. Lo svenimento, quindi, sarebbe da ricollegare a questo.

Giuseppe Garibaldi: quando torna al GF?

Come confermato anche dalla famiglia di Giuseppe Garibaldi, i controlli in ospedale hanno dato esito negativo. Il bidello sta bene e non c’è nulla di cui preoccuparsi. Dopo il ricovero, è stato messo in quarantena in albergo e dovrebbe tornare al GF nel corso della puntata di lunedì 5 febbraio 2024.