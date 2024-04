Per i suoi “primi” 60 anni, Alfonso Signorini ha dciso di pranzare con alcuni amici che lo hanno accompagnato nel suo percorso di crescita professionale: “Non ci saranno Berlusconi e Maria De Filippi. Matrimonio con Paolo? Sarebbe passo naturale”.

I “primi” 60 anni di Alfonso Signorini: ecco come festeggerà il suo compleanno

Oggi 7 aprile è un compleanno speciale per Alfonso Signorini: il conduttore del GF Vip, infatti, compie 60 anni e come racconta in un’intervista al Corriere della Sera ha deciso di trascorrerlo in tutta tranquillità: “Pranzo della domenica nella vecchia trattoria di Seregno dove andavo con i miei, Al Pertegà. Ho fatto rifare il menu della mia infanzia: risotto con salsiccia, carrellone dei bolliti, e ho dato al cuoco la ricetta della torta di mia nonna Armida”.

Un grande traguardo, fatto di alti e bassi, tra piccole bugie dette ai genitori per non uscire di casa, la scoperta della sua omossessualità e l’incontro con Silvio Berlusconi che gli ha cambiato la vita. Sarà il primo compleanno senza di lui, come aggiunge Alfonso: “Questo è il primo compleanno senza Silvio Berlusconi e la sua assenza è molto pesante, ma non sarà l’unico assente alla sua festa di compleanno. Anche Maria De Filippi non ci sarà, registra pure la domenica mattina”.

Matrimonio in vista?

In una vecchia intervista al Corriere della Sera, Signorini aveva confessato di essersi lasciato con il compagno Paolo Galimberti . Quando la notizia diventò virale e il compagno lo venne a sapere dal portinaio, Alfonso decise di tornare sui suoi passi: “‘L’ho lasciato con un’intervista, ma ci è servito perché ci siamo ritrovati“.

E con grande gioia nel cuore, lancia un messaggio chiaro ed esplicito all’amato compagno: “E ne approfitto per fargli sapere che sposarci sarebbe il passo naturale nel nostro cammino insieme“.