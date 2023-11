Dove è finito e chi si prende cura del cane Dudù dopo che Silvio Berlusconi si è spento lo scorso 12 giugno 2023 all’età di 86 anni?

Silvio Berlusconi, che fine ha fatto il cane Dudù

Regalato da Michela Vittoria Brambilla nel 2012, Dudù è il noto barboncino bianco di Silvio Berlusconi. Dopo la scomparsa del leader di Forza Italia, sembra che il cane continui a vivere ad Arcore. Ma chi si prende cura di lui? Nel testamento dell’ex Premier, interesserà sapere, non vi era traccia del barboncino.

Il cane di Silvio Berlusconi resta con Marta Fascina

Per legge, si ricorda, se gli animali non figurano nel testamento, allora diventano parte integrante dell’asse ereditario. Toccherebbe quindi ai figli di Silvio Berlusconi prendersi cura dell’amico a quattro zampe. Stando alle ultime informazioni disponibili, però, sembra che ad occuparsene sia Marta Fascina.

La donna, infatti, sembra non voglia separarsi dai suoi amici a quattro zampe. Basti pensare che in occasione del suo ritorno alla Camera per votare il dl Caivano, Marta Fascina è giunta a Roma in compagnia di un dog sitter che si è presa cura di Dudù.