Marta Fascina rientrerà alla Camera dei Deputati: "Quattro mesi di strazio, ma non ho superato il lutto"

La deputata Fascina ritornerà presto in Parlamento in occasione della legge di Bilancio: "Il vuoto che Berlusconi mi ha lasciato è incolmabile".

A cinque mesi dalla morte del leader di Forza Italia e imprenditore Silvio Berlusconi, la compagna Marta Fascina tornerà presto in Parlamento. Lo ha dichiarato la stessa Fascina in una intervista rilasciata alla testata “Il Corriere della Sera” nella quale ha raccontato quanto è stato difficile affrontare questo periodo di lutto e che ancora non è riuscita ancora a superare: “Sono stati quattro mesi di strazio e tristezza”, ha dichiarato la compagna del Cavaliere.

Marta Fascina va verso il ritorno in Parlamento: “Non ho ancora superato il lutto”

Fascina, in merito alla domanda se abbia superato il lutto, è stata molto chiara al riguardo: “Non è possibile superare un grave e improvviso lutto con uno schiocco di dita, ammiro chi ci riesce, ma per il sentimento che ci legava e ci lega non poteva essere altrimenti. Credo che soltanto chi abbia provato un amore così genuino possa comprendere il mio stato d’animo. Altri, evidentemente dai sentimenti rarefatti se non addirittura aridi, si limitano a giudicare la sofferenza altrui. Mi spiace per loro. E dunque se la domanda è se io abbia superato il lutto, la risposta è no”.

Fascina: “Su di me grava una grande responsabilità nei confronti degli italiani”

Fascina ha poi proseguito spiegando che manterrà l’impegno preso nei confronti di quanti l’hanno votata e che presto tornerà a svolgere le sue funzioni in Parlamento: “Paolo mi vuole un gran bene e le sue parole denotavano solo una sincera preoccupazione per il mio stato d’animo. So bene che grava su di me una grande responsabilità nei confronti degli italiani che mi hanno votata. Tornerò presto alla Camera per onorare il mandato ricevuto”.