Marta Fascina scrive a Silvio Berlusconi: "Torneremo ad essere nostri per l'eternità"

Marta Fascina ha scritto una lettera in ricordo di Silvio Berlusconi, che il 29 settembre avrebbe compiuto 87 anni.

Marta Fascina: la lettera per Silvio Berlusconi

Lo scorso 12 giugno Silvio Berlusconi si è spento dopo aver combattuto contro una grave forma di leucemia e in queste ore Marta Fascina, che gli è rimasta accanto fino alla fine, ha scritto sui social un messaggio a lui dedicato in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno:

“Amore mio oggi è il tuo compleanno, Auguri a Te, leader indiscusso della politica italiana e mondiale, illuminato statista, lungimirante e straordinario imprenditore, campione nello sport, re della comunicazione, ma soprattutto uomo buono, generoso e giusto. (…) Ma mi fa male non stringere la tua mano, mi fa male non poterti abbracciare, mi fa male non poterti guardare negli occhi e con il nostro sguardo complice rassicurarci sull’amore che ci lega e ci legherà per l’eternità. Io resto sempre un passo dietro di Te e con la concreta certezza che, prima o poi, le nostre mani torneranno a ricongiungersi e noi torneremo ad essere nostri per l’eternità”.

Fonti vicine alla deputata hanno fatto sapere che lei sarebbe estremamente provata per la scomparsa di Silvio Berlusconi e, per questo, uscirebbe il meno possibile. “Marta non si fa vedere in giro, non sta nemmeno sui social, è reclinata sul dispiacere. Sta veramente male” ha assicurato un’altra fonte anonima.