Marta Fascina ha segnato il record di assenze in Parlamento. La donna è stata presente solo a 18 votazioni su 3395. Paolo Berlusconi ha dichiarato che è inconsolabile, ma deve trovare la forza di tornare.

“Basta con le lacrime, l’ho detto anche a Marta, che è inconsolabile, ma che deve trovare la forza di tornare in Parlamento perché è un suo diritto ma soprattutto un suo dovere” ha dichiarato Paolo Berlusconi, fratello di Silvio Berlusconi. “Non sarebbe facile per lei, ma siamo pronti ad accoglierla a braccia aperte” ha detto, invece, Antonio Tajani, parlando della possibile partecipazione di Fascina alla tre giorni di Paestum. L’unica che manca è la diretta interessata, Marta Fascina, chiusa a Villa San Martino da giugno. Coloro che sono stati ammessi ad Arcore parlano di un “lutto non ancora elaborato“.

Marta Fascina e il possibile ritorno a Montecitorio

Nonostante l’invito di Berlusconi, per il momento non ci sono segnali che facciano pensare ad un ritorno a Montecitorio, dove manca da mesi ed era già una delle meno presenti in Aula. Nella nuova segreteria di FI ci saranno due fedelissimi, ovvero Stefano Benigni e Tullio Ferrante, che diventeranno membri del massimo organismo direttivo del partito. Marta Fascina, però, rimane una figura alla quale attribuire un certo spazio all’interno di Forza Italia. I suoi rapporti con la famiglia Berlusconi sono buoni e questo conta all’interno del partito.