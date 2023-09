Intervenuto a Monza per sostenere la candidatura alle suppletive di Adriano Galliani, Paolo Berlusconi si è rivolto a Marta Fascina cercando di darle forza e coraggio, affermando: “Silvio c’è sempre“. Ha in seguito aggiunto: “Basta con le lacrime”. Il fratello minore del defunto leader di Forza Italia ha spiegato che Marta “è inconsolabile, ma dovrà avere la forza anche lei di ritornare in Parlamento, perché è suo diritto e soprattutto suo dovere”.

Marta Fascina è al momento lontana dalla politica

Fascina è rimasta lontana dalla politica dal 12 giugno, dopo la scomparsa del suo compagno Silvio. Ha fatto la sua prima apparizione pubblica il 9 agosto a Monza durante il primo Trofeo Silvio Berlusconi.

Marta Fascina: il dolore per la perdita di Silvio

Paolo Berlusconi è consapevole del grande dolore che sta provando Marta in questo periodo, ma lui incoraggia a smettere di piangere “e dirci e dirvi che dobbiamo essere sereni e addirittura felici, perché abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, amarlo e viverlo”.

Marta Fascina, Tajani: “Lei deciderà se venire”

Nel corso della presentazione della festa nazionale di Forza Italia a Paestum, Antonio Tajani ha detto riferendosi a Marta Fascina: “Sarà lei a decidere se venire, la aspettiamo a braccia aperte”.