Un patrimonio da più di 5 miliardi quello lasciato da Berlusconi ai figli: ecco come verrà spartito

La maggior parte dell’impero di Silvio Berlusconi verrà ereditato dai figli, Marina e Pier Silvio: ormai dovrebbe mancare solo la firma.

La maggior parte dell’eredità di Berlusconi andrà a Pier Silvio e Marina

I cinque figli di Silvio Berlusconi – Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi – hanno accettato pienamente il testamento del padre, le cui ultime volontà hanno assegnato ai due figli maggiori la maggioranza e il conseguente controllo del suo impero.

Si parla di un valore stimato di un minimo di cinque miliardi, tra società quotate, grandi investimenti immobiliari, titoli, opere d’arte e liquidità. La firma agli atti è attesa per oggi pomeriggio, lunedì 11 settembre.

Accettazione senza beneficio di inventario: perché questa soluzione

Dalla morte di Berlusconi, avvenuta il 12 giugno scorso, legali e consulenti hanno lavorato per chiarire molti aspetti e valori del grande patrimonio, tutt’oggi ancora non stimabile per una cifra estremamente precisa.

L’accettazione, che si è svolta presso la Villa San Martino di Arcore, sarà completa, cioè senza beneficio di inventario da parte di alcuno, opzione che avrebbe allungato di molto i tempi dell’esecutività del testamento. In questo modo, invece, la procedura sarà più celere.