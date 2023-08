Dopo la morte di Silvio Berlusconi, il figlio Pier Silvio ha iniziato a rivoluzionare Mediaset. Il primo programma rivisto è il Grande Fratello, che l’Ad ha quasi del tutto stravolto. Nelle ultime ore sono spuntati fuori alcuni retroscena sui casting.

Grande Fratello: retroscena sui casting voluti da Berlusconi

Nella rubrica Forse non tutti sanno che del settimanale Oggi, curata dal giornalista Alberto Dandolo, sono spuntati fuori alcuni retroscena sulla rivoluzione che Pier Silvio Berlusconi sta compiendo a Mediaset. Partendo dal Grande Fratello, sembra che i casting del reality più spiato d’Italia siano diventati “sfiancanti”. A quanto pare, gli autori sono stati “costretti a sfiancanti provini” per dare vita ad un cast di livello come richiesto da Pier Silvio.

Grande Fratello: fuori quanti hanno problemi con la legge

I casting sono stati sfiancanti anche per tutte le regole a cui gli autori del Grande Fratello si sono dovuti attenere. Berlusconi ha preteso l’esclusione di Vip che hanno avuto problemi con la legge. Dandolo ha dichiarato che tra i bocciati che hanno fatto più discutere c’è stato Daniel McVicar, tra i volti più noti del passato di Beautiful. Il motivo? “Un vecchio (e ormai risolto) contenzioso con la legge italiana”.

Non solo GF, un retroscena anche su Ilary Blasi

Non solo del Grande Fratello, Dandolo ha svelato anche un retroscena su Ilary Blasi. Sembra che Pier Silvio Berlusconi abbia messo in panchina Ilary Blasi e la sua Isola dei Famosi. L’ultima edizione del reality honduregno “non è piaciuta ai piani alti dell’azienda” ed è stato cancellato temporaneamente dal palinsesto.