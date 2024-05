Fiera Cibus, Germinal Bio entra nel mercato della pasta

Parma, 9 mag. (askanews) – Il via alla Fiera Internazionale Cibus di Parma, dove Germinal Bio, brand principale del Gruppo Germinal, presenta il suo debutto nel mercato della pasta con una linea semintegrale, biologica, con grano italiano da filiera controllata, ottenuta mediante trafilatura ruvida. Elena Arpegaro Responsabile Marketing & Comunicazione Gruppo Germinal:

“Oggi Germinal Bio è presente al Cibus perché vuole raccontare le proprie novità. Il gruppo Germinal è un gruppo di produzione, abbiamo tre stabilimenti produttivi: prodotti da forno, prodotti freschi e, una delle novità del gruppo, è la presenza di un pastificio biologico e da quest’anno abbiamo lanciato la pasta. Siamo qui a Cibus proprio per raccontare questo grande lancio. Pasta biologica, di grano 100% italiano e semintegrale. Non solo pasta, abbiamo lanciato le nuove granole e il mondo dei biscotti che aveva dato tante soddisfazioni nel 2023 e anche grazie ai nuovi prodotti, abbiamo due frollini: cacao-avena ed integrale. Del gruppo Germinal fa parte anche il pastificio Astra Bio, 100% biologico con sede a Cremona. Un pastificio che di recente è entrato nel nostro gruppo e quindi quest’anno abbiamo deciso di lanciare la pasta”.

Un mercato, quello integrale, sempre più in diffusione ed espansione che conquista i palati.

“Il mercato della pasta in Italia è un mercato enorme, grandissimo, tradizionale e fatto per la maggior parte di semola. Dal nostro punto di vista stanno crescendo sempre di più le tipologie di paste integrali e semintegrali, quelle che noi chiamiamo ‘better for you’. Germinal si è introdotto in questo segmento di mercato, che vale oltre 100 milioni di euro”. Ha così concluso Elena Arpegaro, Responsabile Marketing & Comunicazione Gruppo Germinal.

Una scelta, quella di Germinal Bio, di valorizzare le colture biologiche locali e potenziare l’economia circolare in modo da garantire a tutti gli attori della filiera una giusta remunerazione e rafforzare tutti gli anelli della catena del biologico.