Corrado Tedeschi potrebbe presto tornare in televisione come concorrente del Grande Fratello. La confessione è arrivata da lui stesso, che ha ammesso di essere stato contattato e di aver apprezzato molto la “rivoluzione educata” di Pier Silvio Berlusconi.

Corrado Tedeschi verso il Grande Fratello

Intervistato dal settimanale Gente, Corrado Tedeschi si è raccontato un po’. Lontano dal piccolo schermo da qualche tempo, potrebbe presto tornare in televisione come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello. Ha rivelato di essere stato contattato dallo staff di Alfonso Signorini e di essere in attesa di ulteriori conferme.

La confessione di Corrado Tedeschi

Corrado ha dichiarato:

“Qualche anno fa mi hanno contattato per l’Isola dei famosi, dovevo partecipare con mia figlia. E di recente mi hanno telefonato per il Grande Fratello. Vedremo. Ho avuto un tono un po’ guardingo, ho chiesto delucidazioni su certe condizioni. Detto questo, mi è molto piaciuta questa rivoluzione educata che Berlusconi sta mettendo in atto, una scelta coraggiosa e bellissima”.

Tedeschi, quindi, potrebbe diventare concorrente della nuova edizione del Grande Fratello, in partenza lunedì 11 settembre 2023 su Canale 5.

Perché Corrado Tedeschi è sparito dalla tv?

Come mai Corrado è lontano dal piccolo schermo da tempo? Tedeschi ha confessato che in questi anni si è dedicato al teatro. Ha portato in scena diversi spettacoli di successo, ma avverte comunque la nostalgia della tv. Ha dichiarato: