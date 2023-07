Prosegue la rivoluzione voluta da Pier Silvio Berlusconi al Grande Fratello. Il reality più spiato d’Italia si sta adeguando a tutte le nuove ‘regole’ e ha perfino cambiato il logo: vediamo come diventerà il GF Vip 8.

A partire da lunedì 11 settembre 2023, Alfonso Signorini tornerà in onda con il GF Vip 8. Su esplicita richiesta di Pier Silvio Berlusconi, il reality abbandonerà le diciture Vip e Nip, diventando semplicemente il Grande Fratello. Nelle ultime ore, lo staff del programma più spiato d’Italia ha annunciato anche un’altra grande novità: è cambiato il logo.

Il nuovo logo del GF non ha più la sigla Vip e presenta un occhio molto stilizzato. Come sappiamo da qualche tempo, a dire addio al programma sono state anche le vecchie opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Nelle ultime ore a loro si è aggiunta anche Giulia Salemi, esperta dei social. Secondo alcune indiscrezioni, accanto ad Alfonso Signorini arriverà Cesara Buonamici, scelta come opinionista unica.

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2023/2024, Pier Silvio Berlusconi si è così espresso in merito al GF Vip 8:

“Non si può fingere di non vedere cosa gradisce il nostro pubblico. Non ascoltare i telespettatori significa non essere connessi al mondo reale. Però si torna alle storie senza i termini nip e vip. Cosa penso dei reality? Sono certamente una parte importante della televisione commerciale ed è inutile negarlo. Detto questo però serve avere la misura delle cose e controllare bene i limiti da non superare. Perché bisogna tenere sempre a memoria la sensibilità e il rispetto di chi guarda il programma. Tempo fa ho visto una puntata del programma e mi sono detto che così non andava bene. Però non si tratta di un fatto specifico, non parlo di un episodio in particolare, ma del contesto e di come sono state rappresentate le cose. Si può raccontare qualcosa senza sfociare negli eccessi. Inoltre la colpa è di chi confeziona il prodotto, noi ci siamo distratti”.