GF Vip 8, spunta il nome dell'opinionista: una vecchia conoscenza Mediaset sta per tornare su Canale 5.

Con il passare dei giorni, le indiscrezioni sul GF Vip 8 si fanno sempre più interessanti. Nelle ultime ore è spuntato fuori il nome della prima nuova opinionista. Si tratta di una vecchia conoscenza Mediaset.

GF Vip 8: spunta il nome della nuova opinionista

Mentre Alfonso Signorini è al lavoro per preparare il GF Vip 8 secondo le nuove regole di Pier Silvio Berlusconi, le indiscrezioni sul cast e sui nuovi opinionisti si fanno sempre più insistenti. Nelle ultime ore, è saltato fuori il nome della prima nuova opinionista. Sembrava che la sedia fosse destinata a Giulia Salemi, ma l’influencer italo-persiana sarebbe stata scalzata da una vecchia conoscenza Mediaset.

GF Vip 8: l’opinionista è una vecchia conoscenza Mediaset

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, Giulia Salemi sarebbe stata fatta fuori da Paola Barale. Sarebbe lei la prima nuova opinionista del GF Vip 8. L’ex moglie di Gianni Sperti è stata per anni e anni volto fisso di Canale 5, poi è stata messa in panchina per motivi ad oggi ancora sconosciuti. Stando ad altre indiscrezioni, al suo fianco potrebbe esserci Giuseppe Cruciani.

GF Vip 8: i papabili concorrenti

Oltre al nome della prima opinionista, si hanno alcune indiscrezioni anche sul cast del GF Vip 8. Per quanto riguarda i concorrenti famosi, dovrebbero essere stati provinati: Silvia Magarre, Fiordaliso, le sorelle Boccoli, Claudio Sona, Nick Cornia e Justine Mattera. Pier Silvio Berlusconi, invece, avrebbe rifiutato Antonio Razzi e Carmen di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni.