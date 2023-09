Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che il leader della Lega Matteo Salvini sarebbe intenzionato ad indebolire le percentuali di Fratelli d’Italia per ottenere un piccolo reimpasto di governo e avere più peso all’interno della maggioranza. ‘Repubblica’ ha parlato di questa ipotesi e di quattro ministri che sarebbero finiti nel mirino.

Salvini vuole il reimpasto di governo: le indiscrezioni

‘Repubblica’ ne parla ormai da giorni: l’indiscrezione secondo cui Salvini sarebbe intenzionato ad ottenere qualche ministro in più per la Lega prende sempre più quota. Lo stesso Riccardo Molinari, presidente alla Camera del Carroccio, ha parlato dell’ipotesi reimpasto di governo in una recente intervista a ‘La Verità’. “Non è un’esigenza ma non sarebbe neppure una tragedia. Siamo molto soddisfatti, come Lega, dei nostri ministri. Non so se gli alleati lo siano dei loro” – spiegava Molinari, facendo capire che qualcosa potrebbe bollire in pentola.

Salvini vuole il reimpasto di governo: quattro ministri nel mirino

Un primo indizio importante risale ormai ad una settimana fa, quando da ambienti Lega non si nascondeva un certo fastidio verso la gestione della questione immigrazione da parte del governo. Per il Carroccio sarebbero quattro i ministri che potrebbero essere sostituiti: Daniela Santanchè, Gilberto Pichetto Fratin, Adolfo Urso e Matteo Piantedosi. Per diversi motivi, tutti questi quattro nomi non sarebbero tra i più apprezzati dal gruppo di Salvini che potrebbe trarre vantaggio da una loro sostituzione. Dall’altra parte, però, Giorgia Meloni, ad un anno dal suo trionfo elettorale, vuole resistere almeno fino alle elezioni europee.