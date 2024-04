Kaze è la nuova promessa del pop italiano

Milano, 30 apr. (askanews) - Nuova promessa del pop italiano, Kaze esce col singolo "Figli della città", che fa parte del suo album d'esordio "Post buio" che lei racconta con freschezza e spontaneità. "Sono molto contenta perché sono felice di averlo fatto esattamente come volevo, senza fare com...

Milano, 30 apr. (askanews) – Nuova promessa del pop italiano, Kaze esce col singolo “Figli della città”, che fa parte del suo album d’esordio “Post buio” che lei racconta con freschezza e spontaneità.

“Sono molto contenta perché sono felice di averlo fatto esattamente come volevo, senza fare compromessi di nessun tipo. Credo che mi rappresenti sia a livello di sonorità, sia a livello di racconto. È un disco dove ho cercato di essere molto più personale, di raccontare cose un po’ più intime. spero che arrivi e soprattutto sono molto contenta di averlo realizzato con due amici oltre che due professionisti. Spero piaccia, spero arrivi.

Un album che si presenta come un mix di brani indie-pop, perfetti per momenti e stati d’animo diversi, dai pezzi da club, che evocano il caos e l’energia della festa alla ballad, da ascoltare quando la notte volge al termine. Attrice, conduttrice e soprattutto cantante, Kaze promette di far parlare ancora di sè.