Marta Fascina: "Sofferenza indescrivibile per la morte di Silvio, non lascio Arcore"

Marta Fascina: "Sofferenza indescrivibile per la morte di Silvio, non lascio ...

Marta Fascina: "Sofferenza indescrivibile per la morte di Silvio, non lascio ...

A distanza di 4 mesi dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Marta Fascina ha rotto il silenzio sul suo lutto e sulla sua carriera.

Marta Fascina: la scomparsa di Silvio Berlusconi

Marta Fascina ha vissuto con enorme dolore la scomparsa di Silvio Berlusconi, e lei stessa ha confessato al Corriere della Sera che resterà a vivere a Villa San Martino, la stessa dove aveva vissuto i suoi anni accanto all’ex premier.

“La sua improvvisa scomparsa terrena l’ho vissuta, la vivo e la vivrò con un senso di angosciante vuoto che resterà incolmabile per tutto il resto della mia vita”, ha affermato, aggiungendo anche che al momento non avrebbe preso in considerazione l’idea di avere altri ruoli a Forza Italia.

“Mai chiesto né aspirato ad incarichi di partito. Dunque no, al momento, non immagino particolari ruoli per me”, ha ammesso nella sua intervista. Quanto alla sua assenza in Parlamento negli ultimi mesi, ha promesso che presto tornerà e ha aggiunto: “Sono un deputato alla seconda legislatura. Come ho sempre detto, seguo e faccio politica fin da adolescente. Continuerò a svolgere il mandato che mi hanno conferito i cittadini. La mia assenza è stata motivata da una sofferenza indescrivibile”. Sui social in tanti sono impazienti di saperne di più sul suo conto e sulla sua vita privata.